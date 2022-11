Tonnenschwere Fracht in Leichlingen Eine neue Spule für den Ausbau des Stromnetzes

Leichlingen · (sug) Das Stromnetz wächst. Dafür sind nicht nur zusätzliche Leitungen nötig, sondern auch andere Bauteile wie Erzspulen. Eine solche wurde jetzt in einem Betongehäuse an der Oskar-Erbslöh-Straße in Leichlingen aufgestellt, teilt ein Sprecher der Rheinischen Netzgesellschaft mit.

25.11.2022, 14:19 Uhr

Ein Kran hebt den 47 Tonnen schweren Kasten an seinen Bestimmungsort an der Oskar-Erbslöh-Straße in Leichlingen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Ein Kran hob den 47 Tonnen schweren Kasten samt Spule an seinen zugewiesenen Standort (Foto: Uwe Miserius). Dort soll sie das Mittelspannungsnetz in Leichlingen und in Teilen von Leverkusen verbessern. Durch das Netz fließt Strom mit 10.000 Volt. Das Niederspannungsnetz bei den Endverbrauchern hat 230 Volt, das Hochspannungsnetz 110.000 bis 380.000 Volt. Als regionaler Netzbetreiber habe die Rheinische Netzgesellschaft zwischen Morsbach und Dormagen 9987 Netzstation im Bereich der Mittel- und Niederspannung, teilt der Sprecher mit.

(sug)