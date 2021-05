Vereine wollen Bürgerzentrum betreiben : Eine Genossenschaft für die „Alte Post“

Leichlingen-Witzhelden 200 Euro könnte ein Anteil kosten, schlägt Rolf Schneider vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Witzhelden vor. Er sucht nun Mitstreiter.

In die Wiederbelebung der „Alten Post“ in Witzhelden kommt Bewegung. Rolf Schneider, SPD-Politiker und Beisitzer im Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Witzhelden, schlägt vor, eine Genossenschaft für den Betrieb der einstigen Gaststätte zu gründen. „Einige bisher geführte Gespräche mit Vorstandskollegen aus anderen Vereinen gaben mir nun die Hoffnung, mit der Planung für eine Genossenschaft zu beginnen und auch genügend interessierte Dorfverbundene zu finden“, erklärt er in einem Schreiben an zahlreiche Aktive.