Balker Aue in Leichlingen Einbruch ins Jugendzentrum

Leichlingen · Offenbar ohne Erfolg sind Unbekannte ins Jugendzentrum in der Balker Aue eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, bis Samstag, 8.50 Uhr, eine Terrassentür an der Oskar-Erbslöh-Straße aufgehebelt.

15.10.2023, 11:05 Uhr

Das städtische Jugendzentrum an der Wupper hat gerade erst seine Wiedereröffnung gefeiert. Foto: Uwe Miserius

Anschließend versuchten sie, im Gebäude die Tür zu einem Büro aufzubrechen. Das misslang ihnen jedoch. Sie flüchteten daher ohne Beute. Das Jugendzentrum war gerade erst wiedereröffnet worden. Es hatte nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 vollständig saniert werden müssen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter Telefon 02202 2050 entgegen.

(sug)