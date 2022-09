Erneute Tat in Leichlingen : Einbruch in Gaststätte am Bahnhof

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in eine Gaststätte am Bahnhof.

Leichlingen In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte (mal wieder) in eine Gaststätte am Bahnhof eingebrochen. Die Reinigungskraft habe die Tat am Morgen gegen 7 Uhr bemerkt, teilt die Polizei mit. Das Lokal sei gegen 22.30 Uhr verschlossen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Täter hätten ein Kellerfenster aufgebrochen, um ins Gebäude zu gelangen. Ob sie Beute machten, stehe noch nicht fest.

Lesen Sie auch Goldschmiede in Leichlingen : Einbrecher verlieren Tresor mit Gold und Silber