Polizeieinsatz in Leichlingen Einbruch in Einfamilienhaus

Die Polizei meldet einen Einbruch: Am Montag sind Unbekannte zwischen 11.30 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus südlich der Opladener Straße eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume. Gestohlen wurden offenbar mehrere Armbanduhren, eine Digitalkamera sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02202 2050. Wer sich kostenlos zum Einbruchschutz beraten lassen will, erreicht die Fachleute der Kriminalprävention unter Telefon 0202 205-444.