Polizei in Leichlingen Einbruch in Bäckerei im Brückerfeld

Hatten die Täter Hunger oder waren sie auf der Suche nach Geld? Jedenfalls brachen Unbekannte in der Nacht von Freitag, 3. November, auf den darauffolgenden Samstag in eine Bäckerei im Brückerfeld ein. Der Laden wurde am Freitagabend um 18.30 Uhr geschlossen. Beim Öffnen am Samstag stellten die MItarbeiter um kurz vor halb Sechs in der Früh fest, dass Unbekannte die Haupteingangstür aufgehebelt hatten und so in den Verkaufsraum gelangt waren. Am Ende waren sie nach bisherigen Erkenntnissen weder satt noch reich: Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei trotzdem telefonisch unter 02202-2050 entgegen.