Kriminalität in Leichlingen Einbrecher stehlen wertvolle Schmuckstücke

Leichlingen · Die Bewohnerin war für eine halbe Stunde nicht daheim. Das reichte Unbekannten am Donnerstagvormittag, um in ein Haus an der Straße Am Weißen Stein einzusteigen.

16.06.2023, 12:23 Uhr

Laut Polizei erbeuteten die Täter Schmuck, dessen Wert im vierstelligen Bereich liegt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine halbe Stunde reichte den Einbrechern am Donnerstagvormittag, um Beute im vierstelligen Bereich zu machen. Zwischen 9.45 und 10.15 Uhr stiegen die Unbekannten in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Weißen Stein ein und entwendeten mehrere Schmuckstücke, meldet die Polizei. Die Täter gelangten durch ein geöffnetes Fenster während der kurzen Abwesenheit der Bewohnerin in ihr Haus und durchsuchten Esszimmer und Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Mitgenommen haben sie mehrere Ringe und eine Armbanduhr. Die Spurensicherung sicherte den Tatort, heißt es weiter. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet haben. Hinweise gehen an die Rufnummer 02202 205-0 der Polizei Rhein-Berg.

(LH)