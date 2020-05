Leichlingen Desinfektionsmittel und Hygieneartikel sind derzeit auch bei Dieben heißbegehrt.

Unbekannte sind laut Polizei zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in das Friedhofsgebäude Am Kellerhansberg in Leichlingen eingebrochen und haben mehrere Rollen Klopapier, Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe aus der Damentoilette gestohlen. Dabei wurde eine Tür aufgebrochen und stark beschädigt.