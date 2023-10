Reusrather Straße in Leichlingen Einbrecher scheitern bei Edeka

Beim Versuch, in ein Lebensmittelgeschäft an der Reusrather Straße einzusteigen, sind am Wochenende Einbrecher offenbar gescheitert: Am Montagmorgen meldete sich ein Edeka-Mitarbeiter bei der Polizei, nachdem er Einbruchsspuren festgestellt hatte. Bereits in der Nacht zum Sonntag hatte er gegen 1 Uhr einen Einbruchsalarm auf sein Mobiltelefon erhalten. Unbekannte Täter stiegen vermutlich mit einer Leiter auf das Dach des Geschäftes und versuchten mit Schneidewerkzeug, hineinzugelangen. Werkzeug und Leiter lagen später im Gebüsch. In den Supermarkt kamen die Täter nicht. Hinweise zu Tat und flüchtigen Tätern an die Polizei: 02202 205-0.