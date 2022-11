Dumm gelaufen in Leichlingen : Einbrecher lassen Fenster fallen und flüchten

Die Unbekannten hatten das Fenster zu einem Gäste-WC aufgebrochen. Foto: dpa/Silas Stein

Leichlingen Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (1. November) versucht, in ein Einfamilienhaus am Weißdornweg einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Täter offenbar gegen 3 Uhr über das Gäste-WC in das Erdgeschoss des Hauses gelangen.

Sie schafften es zwar, das kreisrunde Fenster des Toilettenraumes aufzubrechen. Es fiel ihnen dann jedoch herunter und verursachte Lärm, so dass die Einbrecher flüchteten. Die erst am späten Vormittag alarmierten Beamten stellten nach eigenen Angaben fest, dass die Täter auch an der Haustür gehebelt hatten. Sie nahmen eine Strafanzeige auf. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. Wer verdächtige Beobachtungen in der betreffenden Nacht gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 02202 2050 bei der Polizei zu melden.

(sug)