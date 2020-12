Einbruch am Samstag : Einbrecher durchwühlten ein komplettes Haus

Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leichlingen Am Samstag ist in ein Einfamilienhaus im Fritz-Hinrichs-Weg eingebrochen worden. Die Familie hatte bei der Rückkehr am Abend ein großes Chaos vorgefunden.

Böse Überraschung für eine Familie im Fritz-Hinrichs-Weg. Bevor sie am Samstag gegen 11 Uhr das Haus verließen, verschlossen sie alle Fenster und Türen. Bei der Rückkehr gegen 22.30 Uhr mussten sie feststellen, dass ein Fenster offen stand. Im Haus waren sämtliche Zimmer durchsucht worden. Schränke und Schubläden standen offen, der Inhalt lag teilweise auf dem Boden verstreut. Die Einbrecher entwendeten vorwiegend Schmuck. Wie viel und was genau gestohlen wurde, konnte die Familie noch nicht sagen, da sie sich in dem Chaos erst einen Überblick verschaffen musste. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden.

(mwi)