Polizei sucht Hinweise zu Vorfall in Leichlingen Einbrecher-Duo sperrt Hund ein

Leichlingen · Um in Ruhe das Wohnzimmer durchsuchen zu können, schlossen zwei Unbekannte in eiern Wohnung an der Friedensstraße einen Hund am Dienstagabend kurzerhand im Schlafzimmer ein.

08.02.2023, 14:49 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruch an der Friedensstraße. Foto: dpa/Carsten Rehder

Unschöne Begegnung: Die Bewohner einer Erdgeschosswohnung an der Friedensstraße schlossen am Dienstag gegen 19 Uhr ihre Wohnungstür auf und bemerkten zwei Fremde im Flur, berichtet die Polizei. Die Männer flüchteten über den Balkon Richtung Brückenstraße und wurden zuletzt dort im Bereich einer Kita gesehen. Sie hatten den Hund der Bewohner ins Schlafzimmer gesperrt, während sie das Wohnzimmer durchsuchten. Täter: Einer war 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß mit schmaler Statur, er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Kappe. Der andere war etwas kleiner und ebenfalls dunkel gekleidet. Hinweise zu dem Vorfall an 02202 205-0.

(LH)