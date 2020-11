Leichlingen und Witzhelden : Weihnachtsbäume werden aufgestellt und geschmückt

Leichlingen/Witzhelden Zehn Meter hoch ist die Fichte, die ab Dienstag, 24. November, auf dem Marktplatz im Brückerfeld stehen wird. Familie Halbach aus Diepental habe den diesjährigen Weihnachtsbaum zur Verfügung gestellt, teilt Stadtsprecherin Ute Gerhards mit.

Aufgestellt werde er von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs, geschmückt von Mitarbeitern der städtischen und freiwilligen Feuerwehr. Mithilfe einer Drehleiter werden sie am 26. November 2500 LED-Lichter, zahlreiche bunte Christbaumkugeln sowie selbstgebastelte Lebkuchen-Dekorationen, Schneemänner, Eiszapfen und Engelchen in den Baum hängen.

Den Weihnachtsbaum in Witzhelden habe Michael Strugholz gespendet, berichtet Gerhards. Der Bauhof stelle ihn am 24. November auf dem Marktplatz im Höhendorf auf. Die Bürger schmücken ihn dann am 28. November.