Polizei in Leichlingen Ein Unfall und zwei Einbrüche

Am vergangenen Samstag, 2. Dezember kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem 11-jährigen Leichlinger an der Brückenstraße: Er missachtete das Rotlicht einer Fußgängerampel und überquerte mit seinem Fahrrad die Straße. Im gleichen Moment wollte ein 42-jähriger Solinger mit seinem Ford bei grün losfahren. Der Junge fuhr gegen die rechte Seite des Autos und stürzte auf die Motorhaube und danach auf dem Boden. Der Junge verletzte sich nur leicht, sein Vater holte ihn am Unfallort ab. Sachschaden: etwa 600 Euro. Die Polizei vermeldete zudem zwei Wohnungseinbrüche am 1. Dezember: zwischen 17.40 und 19.40 Uhr In den Weiden und zwiischen 12 und 20 Uhr Am Weißen Stein. Hinweise an 02202 2050.