Cineastischer Ausflug in die Vergangenheit in Leichlingen Ein Stummfilmabend im Alten vom Berg

Leichlingen-Witzhelden · Eine ganz besondere Atmosphäre erwartet Kinofans am kommenden Freitag. Dann werden Schwarz-Weiß-Streifen von Komiker Buster Keaton nicht in einem Kinosaal, sondern in einem Gotteshaus gezeigt, begleitet von passender Klaviermusik.

08.10.2023, 13:38 Uhr

Pianist Stephan Graf von Bothmer vor einer Szene aus dem Buster-Keaton-Film "One Week". Foto: Birgit Meixner

Großes Kino für den Alten vom Berg: Nächsten Freitag wird er Schauplatz einer besonderen Veranstaltung. „Das Kulturbüro der Stadt Leichlingen zeigt die kurzweiligen und humoristischen Filme von Buster Keaton, live vertont vom renommierten Pianisten und Komponisten Stephan Graf von Bothmer“, kündigt die evangelische Kirchengemeinde an und verspricht: „Ein absolutes Highlight“, das die Zuschauer nicht nur staunend, „sondern auch mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen lässt“.