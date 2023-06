In Leichlingen Eichenprozessionsspinner und Gespinstmotten sind wieder da

Ungewöhnlich spät sind in diesem Jahr die Raupen des Eichenprozessionsspinners unterwegs. Aufgrund der kühlen Frühjahrstemperaturen ist bisher kaum ein Befall an öffentlichen Bäumen im Stadtgebiet festgestellt worden. Doch die steigenden Temperaturen könnten dazu führen, dass die wärme- und trockenheitsliebenden Raupen des Eichenprozessionsspinners in nächster Zeit aktiv werden. Die Nester, die an dichte Spinnweben erinnern, treten fast ausschließlich an Deutschen Eichen auf, äußerst selten auch an Roteichen oder anderen Eichenarten. Ihren Namen haben die Raupen erhalten, weil sie sich nachts zum Fressen in einer langen Marschreihe in die Baumkronen bewegen, ähnlich einer Prozession.