Aktuell 65 Nutzer In Leichlingen Ehrenamtskarte jetzt auch als App

Nach Angaben der Kommune wurden bundesweit schon rund 68.000 besonders engagierte Bürger damit ausgezeichnet. In Leichlingen haben derzeit 65 Bürger eine gültige Ehrenamtskarte. Sie können bundesweit Vergünstigungen bei Unternehmen und Institutionen nutzen, davon mehr als 5000 in Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen Ermäßigungen beim Eintritt in Schwimmbäder oder Museen, für Theater- oder Musikveranstaltungen, aber auch ermäßigte Gebühren für Volkshochschulkurse und Rabatte bei vielen Einzelhändlern, Kinos und Sportstätten.