Buchen besonders gefährdet : Dürre macht dem Wald zu schaffen

Ein abgebrochener Ast an einem Waldweg. Die Mischwälder leiden unter der Dürre. Foto: LB Wald und Forst NRW Foto: RP/LB Wald und Holz NRW

Leichlingen/Rhein-Berg Der Klimwandel verändert den Wald: Heimische Baumarten leiden unter Wassermangel, der Borkenkäfer gibt ihnen den Rest, hat das Regionalforstamt festgestellt.

(bu) Spaziergängern, die den bergischen Wald aufmerksamen betrachten, ist längst aufgefallen: Der Forst verliert seine grünen Farbtöne. „Nicht nur die Borkenkäferschäden in den Nadelwäldern schreiten unaufhaltsam fort, auch zahlreiche Laubbäume zeigen schon ihr Herbstbild“, sagt Kay Boenig. Er ist als Leiter des Regionalforstamtes Bergisches Land auch für Leichlingen zuständig.

Bereits in der ersten Augusthälfte seien viele Kronen von Buchen, Birken oder Ahorn braun geworden. Diese vorzeitige Herbstfärbung ist Folge akuter Trockenschäden. Betroffene Bäume könnten keine ausreichenden Reservestoffe mehr einlagern und Knospen bilden. Sie würden zum Teil in den nächsten Jahren nicht wieder austreiben. „Leider halten vor allem unsere mittelalten und alten Buchen, die an viel Wasser gewöhnt sind, der seit drei Jahren anhaltenden Dürre im Bergischen Land nicht mehr stand“, sagt Boenig.