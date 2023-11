Kleinkirche zwischen Leichlingen und Witzhelden Lichterglanz in St. Heribert

Leichlingen · In der dunklen Jahreszeit und gerade zu Beginn der Adventszeit freuen sich viele Menschen über Licht und Miteinander. Beides finden sie am Samstag in der Kleinkirche St. Heribert.

29.11.2023 , 13:00 Uhr

Bereits zum dritten Mal findet am Samstag vor dem ersten Advent der Lichterglanz in der Kleinkirche St. Heribert statt. Foto: Förderkreis Kleinkirche St. Heribert

Die Idee stammt aus den Anfängen der Corona-Pandemie im Jahr 2020, mittlerweile hat sie Tradition: Am kommenden Samstag, 2. Dezember, findet in der Kleinkirche St. Heribert bereits zum dritten Mal der „Lichterglanz“ statt. Um 17 Uhr geht es mit einer kleinen Open Air Andacht los, gehalten von Pfarrer Michael Lehmann-Pape, Fürbitten des Förderkreises der Kleinkirche St. Heribert und musikalisch begleitet von den Bläsern der evangelischen Kantorei. „Wir freuen uns auf ein gemütliches Zusammensein bei Glühwein und Punsch“, sagt Tanja Zimmermann, 2. Vorsitzende des Förderkreises. „Das war die beste Idee in schlechten Zeiten!“, erzählt Zimmermann über den Ursprung des Lichterglanzes. Weil 2020 Heiligabend kein Gottesdienst habe stattfinden können, habe sich der Förderkreis damals überlegt, wie er die Menschen trotzdem erreichen könne. „Deshalb haben wir eine Postkarte mit Foto der beleuchteten Kleinkirche gemacht und verschickt. Die Begeisterung war groß“, erinnert sich Tanja Zimmermann. Der Lichtfleck in der Dunkelheit habe für viel positiven Zuspruch gesorgt. „Deshalb haben wir 2021 und 2022 den Lichterglanz als Veranstaltung vor Ort organisiert“, erzählt sie. Die schön beleuchtete Kirche und das viele Licht verbreiten seither am ersten Adventswochenende Wärme und Zuversicht, die Besucherzahlen sprechen für sich. „Wir wollen mit den Besuchern zusammenstehen, werden Fackeln und Kerzen anzünden, um eine besinnliche Atmosphäre zu schaffen“, sagt Tanja Zimmermann. Wer nicht lange stehen könne, bekomme auch einen Stuhl. Jeder könne sich eine Decke mitbringen. Und, darauf freut sich die zweite Vorsitzende besonders, während der Andacht wird bei einem Lied auch die Glocke im Turm der Kleinkirche ertönen. „Gänsehaut“, verspricht Tanja Zimmermann. Der Förderkreis, der den Lichterglanz organisiert, hat 180 Mitglieder und kümmert sich um den Erhalt der der Kleinkirche St. Heribert.

(inbo)