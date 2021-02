Corona aktuell : Drei weitere Todesfälle im Kreis Rhein-Berg

In Leichlingen gab es keine Neuinfektionen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Rhein-Berg/Leichlingen Todesfälle In Wermelskirchen sind in den vergangenen Tagen drei Senioren über 80 an Corona gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Kreis auf 111 (Leichlingen: 25)

Neuinfizierte 38 im Rheinisch-Bergischen Kreis (Leichlingen: 0).

Aktuell Infizierte 424 (24)

Krankenhäuser 65 Covid-19-Patienten werden stationär im Kreisgebiet behandelt, davon sieben auf Intensivstationen.

Infizierte seit März 6998 (799)

Inzidenz 77,0 (Vortag: 140)

Bürgertelefon 02202 131313 (Freitag von 8 bis 15 Uhr)

