Feuerwehr-Einsatz in Leichlingen Drei junge Männer klettern auf Kran

Leichlingen · Weil mehrere Personen auf einem Baukran an der Uferstraße in Leichlingen kletterten, alarmierten Anwohner am Samstagabend gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr.

29.05.2023, 16:22 Uhr

Die zahlreichen Blaulichter veranlassten die Leichlinger Kran-Kletterer zum Abstieg. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Die Leitstelle Bergisch-Gladbach schickte die Feuerwehr Leichlingen zum Einsatz und zog auch die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Köln hinzu, weil unklar war, ob die Personen selbstständig den Krank würden verlassen können. Die Helfer sichteten drei junge Männer auf dem Kran. Als am Boden immer mehr Blaulichter zuckten, verließen die Männer den Baukran selbst. Verletzt wurde niemand; Feuerwehr und Höhenretter rückten nach rund 25 Minuten wieder ab. Die Polizeibeamten allerdings erstatteten Anzeige gegen die jungen Männer und nahmen die Ermittlungen auf.

(-dts)