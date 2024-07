Künstlerin aus Leichlingen hat Atelier an der Wupper wieder hergerichtet Drei Jahre nach der Flut in Bikos Garten

Von der Katastrophe ist nichts mehr zu sehen. Drei Jahre nach der Flut ist der Garten von Heiderose Birkenstock-Kotalla längst wieder ein grünes, von blühenden Pflanzen, Teich und diversen Kunstwerken durchsetztes Paradies am Wupperufer in Unterberg geworden. Ein Ort, der sich naturgemäß permanent ein wenig wandelt. Vor zehn Tagen erst ist in vier Metern Höhe ein Baum abgebrochen und in die Wupper gestürzt. Trockenfäule und ein Pilz waren die Ursache. „Aber inzwischen weiß ich ja was man da macht“, sagt die Eigentümerin. Sie informierte den Wupperverband, und Mitarbeiter zogen den Baum mit Stahlseilen über das Wasser.