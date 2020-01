Kommentar : Absurdes Theater

Leichlingen Niemand bezweifelt die Notwendigkeit, etwas gegen den menschengemachten Klimawandel zu tun. Ebensowenig, dass Bäume gut fürs Klima sind und nur weichen sollten, wenn es gute Gründe gibt. Doch was sich in Leichlingen abspielt, grenzt an absurdes Theater.

Vielleicht ist das Internet schuld, nach dem Motto: „Ich hab’s gegoogelt, ich habe recht.“ Am Ende scheint sich jeder als Fachmann zu fühlen, wenn es um Bäume geht. Selbst wenn ausgewiesene Experten ihre Arme in einen Baum stecken können, der von einer Pilzerkrankung ausgehöhlt ist, gibt es Menschen, die glauben, es besser zu wissen. Im alten Stadtpark sollen nach der Umgestaltung rund 30 Bäume mehr stehen. An der Stelle von einem Kahlschlag zu sprechen, ist absurd. Mit ständigen Querschüssen wird Zeit und Geld verschwendet, das an anderer Stelle besser investiert wäre.

(cebu)