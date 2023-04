So treibt Leichlingen die Digitalisierung voran Leise Alleskönner – die IT-Experten der Stadt

Romantisch gestimmten Zeitgenossen könnte es so vorkommen, als machten die Heinzelmännchen aus Köln nachts gerne einen Ausflug ins Leichlinger Rathaus, sorgten für funktionierendes Internet und Co. und machten sich auf leisen Sohlen wieder davon. An dieser Geschichte stimmt aber nur eines: die leisen Sohlen. Die gehören allerdings nicht den Kölner Sagenfiguren, sondern den Mitarbeitern der städtischen IT-Abteilung.