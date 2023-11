Kommentar zur politischen Diskussionskultur Dieses Vokabular ist eines Ratsherrn unwürdig

Stellen Sie sich vor, man nennt Sie „Arschloch“. Wären Sie nach diesem verbalen Totalausfall noch zu weiterem Austausch bereit? Die meisten wohl nicht. Im Privaten mag das die Sache der Kontrahenten sein. Unter Ratsherren, deren Aufgabe es ist, gemeinsam sinnvolle Lösungen für Leichlingen zu finden, aber nicht. So wiegt es besonders schwer, dass der SPD-Fraktionschef Matthias Ebecke in einem Gespräch mit Vertretern der Ratsfraktionen und den Naturfreunden, das zur Lösung der verfahrenen Situation beitragen sollte, dieses Wort für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Helmut Wagner fand. Ebecke hat sich zwar entschuldigt, doch selbst dabei erkennt er nicht, dass es seine verbale Aggression ist, die politischen Mitbewerbern die Zusammenarbeit mit ihm und seiner SPD erschwert. In seiner Entschuldigung schreibt er: „Sie haben es nun in der Hand, ob daraus eine weitere Vertiefung von Gräben wird oder wir alle in der Lage sind, Probleme zu lösen.“ Diese Sicht muss man erst einmal sacken lassen, um dann dagegenzuhalten: Nein, so weit darf das Niveau in der politischen Diskussion gar nicht erst sinken. Denn genau das schafft die Gräben, die Lösungen verhindern.