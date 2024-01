Karneval 2023/24: Diese Straßen sind für den Blütensamstagszug in Leichlingen dicht Vorne Strüßjer – hinten Sperrung

- L 79: Am Wallgraben ab der Einmündung im Brückerfeld in Richtung Bahnhofstraße

- Kirchstraße (L 359) von der Einfahrt Am Stadtpark in Richtung Stadtmitte

- Gartenstraße

- L 359 : Neukirchener Straße ab dem Kreisverkehrsplatz Alter Stadtpark bis zur Marktstraße (K 1)