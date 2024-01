Autoaufbruch in Leichlingen Diebe stehlen Lenkrad und Mittelkonsole aus BMW

Am vergangenen Sonntag haben Unbekannte zwischen ein Uhr nachts und fünf Uhr nachmittags einen BMW auf einem Parkplatz an der Lessingstraße aufgebrochen und anschließend die gesamte Mittelkonsole sowie das Lenkrad mitgenommen. Die Täter bohrten dazu offenbar das Schloss der Fahrertür auf, rissen im Innenraum die gesamte Mittelkonsole auseinander und entwendeten das komplette Bauteil sowie das Lenkrad. Der Gesamtschaden der Tat konnte bisher noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Die Diebstahl-Masche, ganze Bauteile aus Autos zu klauen, ist in Leichlingen leider indes nicht neu: In der Vergangenheit wurde einem Autohalter im Westen der Stadt gleich zweimal das Lenkrad gestohlen.