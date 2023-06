Neues Restaurant in Leichlingen „Die Wildgans“ öffnet im Wirths Hauß

Es herrscht geschäftiges Treiben an der Gartenstraße. Wo bis zur Flut 2021 Stefan Spieker seinen Gästen in Hermann des Wirths Hauß Schnitzel servierte, macht sich seit geraumer Zeit der Kölner Gastronom Sascha Kielak startklar für den Neuanfang: Am 1. Juli öffnet in der ältesten Gaststätte im Dorf „Die Wildgans“. Damit schließt sich eine weitere gastronomische Lücke in Leichlingen.