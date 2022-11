Lesefreunde in Leichlingen Die Stadtbücherei sucht Buchpaten

Leichlingen · In der Vorweihnachtszeit darf es auch mal ein Geschenk für viele sein: Rund 150 Werke stehen in der Buchhandlung Pavlik, die sich die städtische Bibliothek als Spenden wünscht – damit sie diese wiederum an Interessierte ausleihen kann.

24.11.2022, 15:00 Uhr

Julia Pavlik, Linda-Mae Schneppenheim, Dagmar Pärsch-Roos, Angelika Legrand und Ingrid Pohl (v. l.) werben für „Bücher und Plätzchen“. Foto: Miserius, Uwe (umi)