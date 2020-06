Beschlossen : Die neue Innenstadt kann kommen

So könnte das neue Innenstadt-Areal zwischen Wupper, ehemaligem Kaufpark-Gelände und Rathaus/Neukirchener Straße vom Fluss aus betrachtet einmal aussehen. Foto: Architekten Pässler, Sundermann und Partner

Leichlingen Der Stadtrat hat den Weg für das wegweisende Bauvorhaben zur Neugestaltung des Areals „Rathausvorplatz/Wupperufer“ freigemacht. „Ich nehme das Wort selten in den Mund, aber das heute ist ein historischer Beschluss, der einen kontroversen, über viele Jahre andauernden Prozess beendet“, sagte Bürgermeister Frank Steffes.

Das vielversprechendste Bauvorhaben der kommenden Jahre zur Aufwertung des Leichlinger Stadtzentrums steht endlich in den Startlöchern. Am Donnerstag hat der Stadtrat den Bebauungsplan für das Innenstadt-Projekt „Rathausvorplatz/Wupperufer“ mit zwei Gegenstimmen zugestimmt. Auf dem ehemaligen Kaufpark- und dem Tankstellen-Gelände sollen Wohnungen, Büros und ein neuer Edeka-City-Supermarkt entstehen, dazu zur Wupper hin noch eine erhöhte Flaniermeile.

Seit mehr als einem Jahrzehnt läuft die Diskussion über die Neugestaltung des Innenstadt-Areals nun schon. Nach einer durch eine Bürgerinitiative herbeigeführte Bürgerbefragung in 2015 musste von den ursprünglichen Plänen abgerückt werden, den neuen Stadtpark an einen Investor zu verkaufen, der dort ein Einkaufszentrum errichten wollte.