Aufbruchstimmung in Leichlingen : Die Musikschule bläst zum Neustart

Musikschulleiter Maximilian Zelzner (l.) und Schüler Johannes Stolze (12, Mitte) freuen sich über das neue Horn, das der Förderverein unter Vorsitz von Ulrich Priebus (r.) gekauft hat. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Endlich darf wieder vor Ort unterrichtet werden. Das freut auch den neuen Leiter Maximilian Zelzner. Noch kennt er nicht alle der insgesamt rund 40 Kollegen persönlich.

„Das hat wirklich einen sehr schönen Klang!“ Johannes Stolze strahlt mit seinem blitzeblanken neuen Horn um die Wette. Schon seit vier Wochen darf er das 1500 Euro teure Instrument spielen, das der Förderverein der Leichlinger Musikschule angeschafft hat. Am Mittwochnachmittag überreichte es Vereinsvorsitzender Ulrich Priebus offiziell im Beisein des neuen Leiters Maximilian Zelzner mit den Worten: „Ich habe den Traum, dass wir bald mal bei einem Bläserworkshop zusammen musizieren.“

Priebus spielt Fagott, das in der Holzbläsergruppe ungefähr so rar ist wie das Horn bei den Blechbläsern, wo die Trompete ungleich beliebter ist. Zu Unrecht, findet der zwölfjährige Johannes. Er hat seit gut drei Jahren Unterricht und liebt ganz besonders die weichen, sanften Stücke in der Mittellage, die auf seinem neuen Instrument so schön klingen. Auch im Duo mit seinem älteren Bruder Paul, der ein Doppelhorn spielt und ebenso wie er bei Sary Krük Unterricht hat.

Info 43 Musiker lehren Tanz, Gesang und Instrumente Unterricht An der Städtischen Musikschule Leichlingen (Am Hammer 10) unterrichten 43 freie und fest angestellte Musiker. Angeboten werden: Eltern-Kind-Gruppen, Musikalische Früherziehung, Unterricht in Blechblasinstrumenten, Gesang, Gitarre, Schlagzeug, Holzblas-, Streich- und Tasteninstrumenten sowie Tanz. Kontakt 02175 720635, E-Mail: [email protected]

Unterrichtet wird endlich wieder vor Ort im Bürgerhaus und nicht mehr auf digitalem Wege, was alle sehr freut. Insbesondere den neuen Musikschulleiter. Zelzner hat die Nachfolge von Andreas Genschel am 1. April übernommen, aber wegen der Corona-Einschränkungen noch nicht alle persönlich kennengelernt. Das wird sich nun ändern, da Leichlingen inzwischen die niedrigste Stufe der Schutzverordnung erreicht hat.

Auch was die Abläufe und Zuständigkeiten angeht, lerne er noch, sagt Zelzner, der zuvor eine private Musikschule in Krefeld geführt hat. Da sei er zwar sein eigener Herr gewesen, musste dafür allerdings aber alles selbst organisieren, umsetzen und für die finanzielle Deckung sorgen. Als Leiter einer öffentlichen Musikschule habe er nun für vieles Ansprechpartner, was zugegebenermaßen manchmal einen langen Atem erfordere. Und was die Verwaltung betrifft, müsse er sowieso noch vieles neu lernen. Diskussionen um Rahmenbedingungen und Finanzierung der Arbeitsverhältnisse schrecken ihn nicht, sagt er. Das sei im Privatunternehmen nicht anders, sogar eher verschärft, weil man ohne Zuschüsse kostendeckend arbeiten müsse. Dass er auch in Leichlingen ein enges Korsett vorfindet, wusste er vor der Bewerbung. Ebenso kannte er die Situation der Lehrkräfte in prekären Beschäftigungsverhältnissen und die Konflikte, die es im Vorfeld der Neubesetzung und Umstrukturierung in der Verwaltung gab.