Karneval in Leichlingen 2023/24 Die Jecken starten wieder durch

Erstmals organisiert in diesem Jahr Veranstalter Joshua Mers das Karnevalszelt, übernimmt nach vielen Jahren von Daniela Ischerland. Mit Live-Bands und besonderem Wert auf kölsche Karnevalsmusik will er die Jecken in Stimmung bringen – und zwar nach dem Rathaussturm bei der Weiberfastnachtsparty am 8. Februar (ab 16 Uhr, Eintritt 14 Euro, Abendkasse: 16 Euro) und bei der After-Zoch-Party am Samstag, 10. Februar (Einlass 15 Uhr, Eintritt 20 Euro inklusive ein Kölsch, Abendkasse 22 Euro). Der Kartenvorverkauf beginnt an diesem Montag im Weinhandel an der Mittelstraße und im Plan B Am Markt in Witzhelden.