23 Künstler stellen in Leichlinger Schaufenstern aus : Die Innenstadt wird zur Freiluft-Galerie

Leichlingen Sonntag eröffnete Bürgermeister Frank Steffes die 33. Straßengalerie. Werke von 23 Künstlern schmücken für drei Wochen 26 Schaufenster.

Eine bunte Leinwand in einem sonst monotonen Schaufenster, Farbkleckse in der Innenstadt, die Aufmerksamkeit erregen und zeigen, dass Kunst nicht nur hinter dickes Sicherheitsglas in internationalen Museen zu Hause ist, sondern mitten im Leben zwischen Handel und Dienstleistern. Wer dieser Tage aufmerksam durch die City flaniert, wird an der ein oder anderen Stelle abstrakte Malereien in Aquarell, Acryl und Öl, wunderschöne Fotografien und faszinierende Plastiken entdecken. Bei Metallbauunternehmen Carl Croon an der Brückenstraße 27 beispielsweise fügen sich die abstrakten bunten Werke von Hansjörg Kienle in das sonst in Weiß und silberfarben gestaltete Schaufenster. In „Inci’s – Fashion & More“ passen zwischen den gut gekleideten Mannequins die modischen Fotografien von Christoph Schellenberg.