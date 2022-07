Kinder in Leichlingen : Der Spielplatz an der Wupper ist noch nicht ganz fertig

Leichlingen Bei der Abnahme wurden laut Stadt Mängel festgestellt, die noch vom Hersteller beseitigt werden müssen. Der „Kinder-Sommer“ am Samstag findet aber dort statt.

Der Umbau des Spielplatzes an der Wupper ist abgeschlossen. Seit Freitag ist er nach Angaben der Stadt wieder für die Nutzung freigegeben. Gerade noch rechtzeitig für den „Kinder-Sommer“, der am heutigen Samstag ab 14 Uhr darauf gefeiert wird.

Neben dem Austausch des Fallschutzes im Kleinkindbereich wurden die alten, durchs Hochwasser beschädigten Geräte abgebaut und durch neue ersetzt. „Die neuen Spielgeräte sind dabei von der naheliegenden Feuerwache inspiriert: Es gibt ein Kletternetz mit Sprungfläche in der Mitte, dessen Seile an ein Feuer erinnern“, berichtet Stadtsprecherin Aletta Wieczorek. Eine Röhrenrutsche in Feuerwehrturm-Optik ersetze die alte Hangrutsche, die nach 30-jähriger Nutzung ausgetauscht werden musste. „Die neuen, in den Farben der Feuerwehr gehaltenen Schaukeln runden das Bild des Feuerwehrspielplatzes ab – sie können allerdings leider noch nicht genutzt werden, da bei der Abnahme Mängel festgestellt wurden, die noch vom Hersteller beseitigt werden müssen.“