Kirche und Corona : Der Orgelsommer kann kommen – unter Vorbehalt

Leichlingen Kantor Carsten Ehret hat in der evangelischen Kirche Leichlingen acht Konzerte für den Orgelsommer geplant. Kollegin Pia Gensler probt an der katholischen Kirche mit ihrem Kirchenchor online das Brahms-Requiem.

Das Programm für den diesjährigen Leichlinger Orgelsommer steht. Wie immer hat Kantor Carsten Ehret im Frühjahr die Planung für acht sommerliche Freitagskonzerte längst festgezurrt. In diesem Jahr weiß er allerdings nicht, ob davon überhaupt eines stattfinden wird. Ob sie eventuell mit begrenzter Zuhörerzahl und Abstandsregeln erlaubt sein werden? Augenblicklich sieht er sich nicht einmal in der Lage, einen Plan B zu entwerfen. „Die Vorgaben ändern sich ja alle par Tage“, sagt er.

Was möglich sei, würde die Kirchengemeinde zeitnah entscheiden und dabei den Vorgaben von Land und Kommune folgen. Die Landeskirche gebe auf dieser Basis lediglich Empfehlungen. Die Kollegen, die er für den Orgelsommer als Gastorganisten verpflichtet hat, befinden sich alle in derselben Lage und wissen, dass jede Zusage auch wieder zurückgenommen werden kann.

Das Orgelspiel ist derzeit die einzige Tätigkeit des Kantors, die noch möglich ist. In allen anderen Bereichen seiner Arbeit hat er mit Menschen zu tun. Chorproben finden nicht statt. Das für Ende März geplante Passionskonzert des Figuralchores wurde abgesagt und lässt sich wegen des Programms auch nicht einfach in den Herbst verschieben. Für 2021 habe er bereits andere Pläne, so Ehret. Die Wiederaufnahme wäre in zwei Jahren denkbar. Auch das Frühjahrskonzert der Kantorei-Bläser kann nicht stattfinden. Carsten Ehret nutzt die Zeit nun zum Orgelüben und stellt sein Spiel regelmäßig auf Youtube ein. Jeden Sonntag kommt ein thematisch passendes Orgelwerk.