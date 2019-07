Förderverein feiert : 20 Jahre für den alten Wasserturm

Witzhelden Der Förderverein feierte seinen runden Geburtstag. 80 Mitglieder engagieren sich für den Erhalt des Industrie-Denkmals. Und etliche spielen leidenschaftlich Boule.

Vor 20 Jahren gründete sich der Förderverein Alter Wasserturm, um das industrielle Denkmal unweit des kommunalen Friedhofs in Witzhelden für kommende Generationen zu erhalten. Heute zählt der Zusammenschluss rund 80 Mitglieder, viele davon leidenschaftliche Boule-Spieler, die den Platz in einen beliebten Treffpunkt verwandelt haben.

Die aktuell rund 20 Boule-Spieler in der Spielgemeinschaft sind Mitglied im Förderverein und kümmern sich um die Pflege der Anlage. Sie treffen sich zum regelmäßigen Training am Turm und reisen zu ihren Wettkämpfen durch die Region. „Derzeit haben wir zwei Mannschaften mit je zehn Spielern“, berichtete Schwarz. Die ist Tabellenführer der Kreisliga, die andere Tabellen-Erste in der Bezirksliga. „Damit sind wir auch sportlich betrachtet sehr gut aufgestellt“, fasste Schwarz zusammen, der für die Spieler derzeit auf der Suche nach einer Halle ist, in der sie auch über die Wintermonate trainieren können.