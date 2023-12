Kirchbauverein vollendet Beleuchtungsprojekt am Wahrzeichen von Witzhelden Der Alte vom Berge ist in neues Licht getaucht

Ursprünglich kam die Idee in der Bürgerschaft auf, als ein Integriertes Handlungskonzept für Witzhelden im Raum stand und Bürger Vorschläge einbringen konnten. Durch die Umbauarbeiten in der Dorfmitte sparte der Verein nun die Tiefbaukosten, erzählte Bunk. „Wir haben in Witzhelden entdeckt“, führte er aus, „dass die Kirche und ihr Turm unser Wahrzeichen ist. Es verbindet uns. Unsere Aufgabe als Verein ist es, dass wir das Denkmal so an unsere nächsten Generationen weitergeben.“