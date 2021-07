Flut in Leichlingen : Der Sinneswald wird zweimal evakuiert

Flut in Leichlingen

Wicze Braun und Wolfgang Brudes zeigen, wie hoch das Wasser an den Gebäuden im Sinneswald stand. Das Aufräumen nach der Flut ist dank vieler Helfer weit fortgeschritten, der Wiederaufbau startet. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Hochwasser im Keller kennen Wicze Braun und Wolfgang Brudes. Diesmal hat es das Grundstück des Künstlerpaares und den Sinneswald stärker getroffen.

Das Leben im Sinneswald findet seinen Weg. Zwar war das Gebiet von der Flut stark betroffen, doch die Tiere hat das nicht verschreckt. Bei dem Anblick eines Maulwurfs, der sich eine Schneise durch den lehmhaltigen Boden gebahnt hat, lacht das Herz von Wicze Braun. Ohnehin blicken sie und Wolfgang Brudes hoffnungsvoll in die Zukunft. Sie schätzen, dass in zwei Wochen wieder Besuche möglich sind.

Gleichwohl steckt ihnen der Schreck in den Knochen. Obwohl es für das Paar nicht das erste Hochwasser war. Sie kennen ihren Murbach. Zwei Helfer versuchen, das Stahlgeländer einer Brücke mittels einer elektrischen Winde aus dem Bachbett zu ziehen. Dabei hilft Jerome, der Sohn von Wolfgang Brudes. Er kam aus Frankreich in die Blütenstadt. Weil er Bilder gesehen hatte, wusste er, auf was er sich einlassen würde.