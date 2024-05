Zur Europawahl am 9. Juni Demokratische Parteien rücken gegen Rechts zusammen

So kontrovers sie oftmals diskutieren, so einig sind sich die demokratischen Parteien im Leichlinger Stadtrat in ihrem Kampf gegen Rechts. Zur Europawahl am 9. Juni haben CDU, SPD, Grüne und FDP deshalb die gemeinsame Aktion „Leichlingen wählt demokratisch“ gestartet. „Es geht darum, unsere demokratischen Werte zu verteidigen“, beziehen Roswitha Süßelbeck (SPD), Maurice Winter (CDU), Lothar Esser (FDP) und Bernd Brinkmann (Grüne) gemeinsam Stellung. Nicht dabei ist die BWL, weil die Bürgerliste nicht zur Europawahl antritt, und die Linke, die auf die Anfrage der anderen Parteien zu spät reagiert hat.