Restaurant in Leichlingen Das „Slada“ wagt an der Postwiese den Neustart

Das große Plus der Lage Im Brückerfeld sollte die Nähe zur Wupper und die derzeit fehlende Henley-Brücke über den Fluss sein. Mit einer Terrasse mit Blick aufs Wasser wollte Sladakovic Besucher und Laufkundschaft auf ein Bier oder ein Abendessen bei lauen Sommertemperaturen in sein Lokal locken. Der Plan allerdings, der bereits in diesem Jahr hätte fruchten sollen, geht nicht auf. Weil es nämlich bei Regen in die unter der Außenfläche liegende Tiefgarage tropft, muss die undichte Stelle zuerst gefunden und beseitigt werden. Sie wurde wohl bei den Arbeiten verursacht, bei denen die einst dort liegenden Pflastersteine entfernt wurden. Dass das Leck noch immer nicht entfernt ist, frustriert den Gastronom ein wenig. „Das ist ein Kampf ohne Ende“, sagt seine Frau. Vorwürfe machten sie der Vermieterin gleichwohl nicht, bekräftigen sie.