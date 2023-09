Karnevalssession 2023/24 in Leichlingen Das sind die designierten Tollitäten

Das gab es seit Jahren nicht: Genau mit dem Start der fünften Jahreszeit am Elften im Elften wird das designierte Dreigestirn in der Stadthalle in Bergisch Neukirchen proklamiert. Prinz Volkmar I. (Volkmar Blank), Jungfrau Larissa (Lars Stenzel) und Bauer Stefan (von Dreusche) stehen in den Startlöchern, die Leichlinger Jecken durch den Karneval zu führen.