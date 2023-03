Schwimmen in Leichlingen Das sagen Besucher zum neuen Bad

Noch scheint die Sonne an diesem frühen Samstagnachmittag, an dem sich nur wenige Besucher im neuen Blütenbad aufhalten. Es gibt reichlich freie Parkplätze vor der Tür, das Personal ist entspannt und hat Zeit, alle Fragen zu beantworten. So genau, wie es eben möglich ist. Angesichts der Baugrube nebenan wollen einige Gäste wissen, wann wohl das Freibad fertig wird. Nach dem planmäßigen Eröffnungstermin im Spätsommer sieht es derzeit noch nicht aus.