In Witzhelden-Krähwinkel : Das Labyrinth im Höhendorf ist eröffnet

Leichlingen: Irrgarten in Witzhelden eröffnet Maislabyrinth in Krähwinkel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Witzhelden Unter dem Motto „Verrückte Welt“ können sich Quizfreunde seit diesem Monat in ein Abenteuer durchs Mais-Labyrinth in Krähwinkel begeben. Dabei sind auch noch Fragen zu beantworten.

Frischer Wind weht über das Maisfeld, und die hochgewachsenen Ähren rascheln geheimnisvoll. Inmitten des Labyrinths, umgeben von viel Grün, ist der Ausgang nicht leicht zu verorten. Was hilft, um den Irrgarten zu bezwingen, ist ein fotografisches Gedächtnis der Luftaufnahme und ein guter Orientierungssinn. Besonders in diesem Jahr. Denn der Weg durch das Labyrinth beinhaltet diesmal besonders viele Sackgassen, sodass selbst geübte Labyrinth-Läufer, wie Isabelle Hielscher, ein bisschen genauer auf den Weg achten müssen. Immerhin ist die Suche nach dem richtigen Weg die gesamte Herausforderung. Denn: Insgesamt neun Fragen für kleine und große Entdecker sind in dem Irrgarten versteckt, deren richtige Antworten am Ende zu einem kleinen Preis führen können.