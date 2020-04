Stadtverwaltung : Das Bürgerbüro öffnet nächste Woche wieder

Leichlingen Amtliche Angelegenheiten können ab Montag wieder im Leichlinger Rathaus erledigt werden. Wer die Mitarbeiter im Bürgerbüro aufsuchen will, muss jedoch vorher einen Termin vereinbaren und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Das Bürgerbüro in Leichlingen wird ab Montag, 27. April, wieder den allgemeinen Betrieb aufnehmen und über das Notfallmanagement hinaus auch alle weiteren Belange bearbeiten, teilt die Stadt mit. Bürger müssten im Vorfeld jedoch einen Termin vereinbaren: entweder online oder über Telefon 02175/992-200.

Die Schilderstelle im Rathaus sei ab dem 27. April ebenfalls wieder geöffnet und über den Eingang von der Stadtparkseite her erreichbar. Weitere Amtsbereiche seien ebenfalls nach Terminvereinbarung für Publikum wieder geöffnet.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass nur die Anliegen bearbeitet werden können, die in der Terminvereinbarung auch angegeben seien. Damit wolle man Wartezeiten und Ansammlungen vor dem Rathaus vermeiden.

Bürger müssetn am Haupteingang warten und würden nur einzeln und nur mit Gesichtsschutz eingelassen. Einmalmasken stünden am Eingang zur Verfügung, ebenso Handdesinfektion. Gegenüber den Mitarbeitern müsse ausreichend Abstand gehalten werden. Die Stadt bittet, soweit möglich, um kontaktlose Zahlung via EC-Karte.