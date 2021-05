Übermittlungsprobleme in Rhein-Berg : Darum hakt es manchmal bei den Corona-Zahlen

Leichlingen Der Rheinisch-Bergische Kreis beschreibt den Weg vom Virus-Nachweis bis zum Robert-Koch-Institut.

Haken 1 Obwohl die digitale Labormeldung positiver Testergebnisse mit Hilfe des Programms Demis –, kurz für Deutsches Elektronisches Melde- und Informationssystem – eigentlich bundesweit verbindlich vorgegeben ist, bekommt das Gesundheitsamt je nach Labor auch noch Meldungen per Fax oder E-Mail. Aber: „Nur die bis 19 Uhr eingegangenen und eingegebenen Testergebnisse können ans LZG weitergegeben werden“, sagt der Kreis. Die Folge: Korrekturen. Denn alles, was nach 19 Uhr ankommt, kann nicht am selben Tag übermittelt werden und führt am Folgetag zu Korrekturen. „Zusätzlich kam es zu Verzögerungen durch Fehler in den Angaben des Labors (Name, Vorname, Geburtsdatum und so weiter). Auch technische Gründe bei den Meldewegen oder der in Abhängigkeit der Höhe der Fallzahlen unterschiedliche Erfassungsaufwand konnten einen Einfluss auf den Eingabezeitpunkt haben“, heißt es.