Orgelsommer : Engagement für Raritäten

Daria Burlak aus Fröndenberg spielte das zweite Konzert im Leichlinger Orgelsommer und beeindruckte auch mit selten gespielten Werken.

Zum ersten Mal hat das Leichlinger Konzertpublikum Bekanntschaft mit Daria Burlak gemacht, als die junge Organistin im vergangenen Jahr ganz kurzfristig einsprang und den schwierigen Begleit-Part bei der Aufführung des Duruflé-Requiems durch den Figuralchor übernahm. Am zweiten Abend des Leichlinger Orgelsommers der Evangelischen Kirchengemeinde war sie nun ausschließlich solistisch zu hören.

Ein Erlebnis, das in die festliche Orgelsonate A-Dur op. 65 Nr. 3 von Felix Mendelssohn Bartholdy mündete. Ein Stück, das nicht nur Orgelmusikliebhabern bekannt ist. Und das von der Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe (z.B. „Grand Prix de Chartres“) technisch versiert und musikalisch überzeugend vorgetragen wurde.

Den größten Teil ihres Programms allerdings bestimmten zwar berühmte Komponisten, die selbst auch recht gut Orgel spielten und den Altmeister Bach verehrten, die aber selbst so gut wie nichts für die Königin der Instrumente geschrieben haben. Sowohl Wolfgang Amadeus Mozart als auch Robert Schumann bedienten dagegen instrumentale Erfindungen, die in ihrer Zeit neu und populär waren, heute nur noch als Kuriosität gelten. Wenn Organisten Mozart ins Programm nehmen, dann sind es gewöhnlich die zarten kleinen Stückchen, die der Meister eigentlich nicht für ein Kircheninstrument, sondern für mechanische Orgel-Automaten gedacht hatte.

Die große f-Moll-Fantasie KV 608, mit der Daria Burlak ihr Leichlinger Gastspiel eröffnete, soll als Hintergrund für eine Trauerschau im Wiener Wachsfigurenkabinett des Grafen Deym geschrieben sein. So wie auch das zarte Andante F-Dur „für eine Walze in eine kleine Orgel“, mit dem die Organistin den feinen, kleinen Flötenregistern des Instruments einen großen Auftritt verschaffte. Oder das ruhige f-moll-Adagio und das für Glasharmonika bestimmte in C-Dur, beide eher meditativ zurückgenommen, vor der eher selten gespielten großen c-Moll-Fuge, mit der sich Mozart als Meister der alten und strengen Stilform erwies.