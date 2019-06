Emotionaler Aufruf : Dank Facebook bekam Leichlinger seine gestohlene Geldbörse zurück

Leichlingen Für eine Geburtstagsparty wollte Mark Grasekamp Getränke bei einem Leichlinger Getränkemarkt besorgen. An der Kasse dann der Schock: das Portmonee war weg. Ein Aufruf in zwei Facebook-Gruppen brachte die Geldbörse zurück zum Besitzer.

34 Jahre wurde Mark Grasekamps Verlobte am vergangenen Samstag – das sollte gefeiert werden. Ausreichend Getränke wollte Grasekamp am Freitag kaufen. Tatkräftig unterstützt wurde er dabei vom extra aus der Pfalz angereisten Bruder. Grasekamp legte sein Portmonee in ein kleines Körbchen am Einkauswagen. Eigentlich wollte der 35-Jährige den Wagen nicht unbeaufsichtigt lassen, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.