Fest zum Weltkindertag in Leichlingen Von Tellerjongleuren und Hüpfburg-Fliegerei

Der zuletzt häufig aufgrund anderer Umstände und Streitigkeiten in der Öffentlichkeit stehende Jugendverein Crew vernachlässigt seine Aufgaben rund um die Jugendarbeit wegen dieser Querelen keineswegs. Am Samstag organisierten die Leichlinger unter Mitwirkung der Initiative „Leichlingen hilft“ ein kleines Kinderfest zum Weltkindertag am Gotteshaus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde.