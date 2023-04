Leichlingen Crew feiert sechs Jahre Bestehen

Crew, der Verein für Kinder- und Jugendarbeit in der Blütenstadt, wird sechs Jahre alt. Das Jubiläum begeht er am kommenden Samstag, 29. April, von 14 bis 18 Uhr an seinem Vereinsheim Am Block 4. „Kommt vorbei und feiert diesen Geburtstag mit uns bei Kaffee, Kakao, Kuchen, Musik und Spielen. Wir freuen uns über jeden, der kommt!“, lädt der Verein zur Fete ein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Fragen beantwortet Gregor Bülles unter 0178 5500837 oder gregor.buelles@crew-leichlingen.de.