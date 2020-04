Corona-Krise : Leichlinger Wertstoffhof bleibt geschlossen

Leichlingen Die Krisenstäbe haben beschlossen, die Wertstoffhöfe bis 19. April nicht wieder in Betrieb zu nehmen.

Gleichzeitig sei die kommunale Abfallentsorgung als kritische Infrastruktur eingestuft worden. Um den Betrieb sicherzustellen, müssten sich daher einige Mitarbeiter der Wertstoffhöfe bereithalten, um in der Stammbelegschaft der kommunalen Abfuhr und Entsorgung auszuhelfen, wenn dort Beschäftigte am Coronavirus erkranken oder in Quarantäne müssen und dadurch auf der Arbeit ausfallen. In der kommenden Woche soll die Lage neu bewertet werden.